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Из Газы в Израиль запущены взрывные устройства | Фото:25.01 14:47   MIGnews.com

Из Газы в Израиль запущены взрывные устройства

Несколько воздушных шаров со взрывным устройством, напоминающим прикрепленную к нему ракетную гранату, приземлились возле кибуца Сде-Бокер в израильской пустыне Негев в субботу утром, 25 января.

Сотрудники службы безопасности в образовательном центре Midreshet Ben-Gurion возле Сде-Бокер обнаружили воздушные шары рядом с заправочной станцией и обратились в службу безопасности, которая обезвредила устройства.

Кибуц Сде-Бокер находится примерно в 70 километрах от Газы.

За последние два года жители Газы запустили в южный Израиль бесчисленные взрывные и зажигательные воздушные устройства, включая воздушные змеи и воздушные шары, которые приземлялись на крупных автомагистралях, на деревьях и даже на детских площадках или в частных дворах.

За последние две недели десятки из них были отправлены в Израиль из контролируемого ХАМАСом прибрежного анклава.

Во вторник на брифинге в Совете Безопасности ООН Специальный посланник ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов назвал запуск новых воздушных шаров "тревожным и вызывающим сожаление", и что "эти действия представляют опасность для гражданского населения".


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