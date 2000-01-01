25.01 08:37 MIGnews.com

ООН осудила "односторонние действия" Израиля

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Организация Объединенных Наций осудила одобренный израильским правительством план о строительстве 2500 новых единиц жилья в Иудее и Самарии. В ООН заявили, что "односторонние действия" являются препятствием к миру на основе концепции "два государства для двух народов".Ранее, 24 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман сообщили об утвержденном плане строительства 2500 единиц жилья в еврейских общинах в Иудее и Самарии с целью удовлетворения жилищных потребностей.Через несколько часов после объявления главы правительства и министра обороны представитель генсека ООН Антониу Гуттереша заявил: "Для генерального секретаря ООН нет никакого "плана Б" в концепции создания "двух государств для двух народов". А поэтому, любое одностороннее решение, которое может стать препятствием для создания двух государств, вызывает серьезную озабоченность у генерального секретаря".Представитель Гуттререша также подчеркнул, что позиция ООН касательно поселенческой деятельности Израиля в Иудее и Самарии и Восточном Иерусалиме остается прежней.