25.01 16:30 MIGnews.com

Премьер не извиняется за то, что обвинил арабов в поджогах

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Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отказался как-либо комментировать сделанные им в ноябре заявления, что в поджогах, охвативших тогда страну, виноваты арабы, которые таким способом, собственно, терроризировали мирных жителей страны.Во время традиционного ежегодного заседания Кнессета, на котором любой парламентарий мог задать главе правительства интересующий его и избирателей вопрос, представитель Объединенного арабского списка Абд аль-Хаким Хадж Яхья потребовал от Нетаниягу извинений за необоснованные, на его взгляд, обвинения. Депутат Яхья заявил, что, помимо устных разглагольствований, правоохранительные органы никому ничего не предъявили.Нетаниягу отказался отвечать депутату-арабу.