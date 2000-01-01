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Премьер не извиняется за то, что обвинил арабов в поджогах 25.01 16:30   MIGnews.com

Премьер не извиняется за то, что обвинил арабов в поджогах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отказался как-либо комментировать сделанные им в ноябре заявления, что в поджогах, охвативших тогда страну, виноваты арабы, которые таким способом, собственно, терроризировали мирных жителей страны.

Во время традиционного ежегодного заседания Кнессета, на котором любой парламентарий мог задать главе правительства интересующий его и избирателей вопрос, представитель Объединенного арабского списка Абд аль-Хаким Хадж Яхья потребовал от Нетаниягу извинений за необоснованные, на его взгляд, обвинения. Депутат Яхья заявил, что, помимо устных разглагольствований, правоохранительные органы никому ничего не предъявили.

Нетаниягу отказался отвечать депутату-арабу.
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