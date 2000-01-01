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25.01 11:31   MIGnews.com

ПА: Трамп не переместит посольство в Иерусалим

Палестинское руководство получило известия из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп приостановил перемещение посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на палестинского чиновника.

Ахмед Маджадлани, который приближен к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу заявил, что, скорее всего Трамп не переместит посольство США в Иерусалим, и это по его словам, останется лишь предвыборным обещанием.

Так, представитель Белого дома Шон Спайсер ранее заявил, что вопрос о перемещение пока еще рассматривается.
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