25.01 11:31 MIGnews.com

ПА: Трамп не переместит посольство в Иерусалим

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинское руководство получило известия из Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп приостановил перемещение посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на палестинского чиновника.Ахмед Маджадлани, который приближен к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу заявил, что, скорее всего Трамп не переместит посольство США в Иерусалим, и это по его словам, останется лишь предвыборным обещанием.Так, представитель Белого дома Шон Спайсер ранее заявил, что вопрос о перемещение пока еще рассматривается.