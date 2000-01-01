25.01 10:32 MIGnews.com

Аббас встретился с генеральным консулом США

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Палестинский лидер Махмуд Аббас принял в Рамалле генерального консула США в Иерусалиме Дональда Блома. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе и политические изменения в Вашингтоне. Об этом сообщает новостной сайт Wafa.Аббас также подчеркнул, что остается приверженцем принципа "два государства для двух народов". Он отметил, что выступает за "совместную работу в целях укрепления двусторонних отношений, для того чтобы достичь мира, безопасности и стабильности в регионе, освобожденного от насилия и терроризма".Однако не уточняется, обсудили ли стороны вопрос о статусе посольства США в Израиле.Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что пока "никаких решений " не было принято касательно вопроса о перемещении посольства из Тель-Авива в Иерусалим.