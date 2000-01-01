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Рыболовная зона для Газы будет расширена | Фото:24.12 08:00   MIGnews.com

Рыболовная зона для Газы будет расширена

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) заявил, что рыболовная зона в Газе будет расширена до 15 морских миль.

Этот шаг был подтвержден Палестинским союзом рыбаков, деятельность которого была разрешена в расширенной зоне с 8:00 утра 24 декабря, передает Аруц Шева.

На прошлой неделе координатор правительственной деятельности на территориях объявил, что промысловая зона будет сокращена до десяти морских миль после ракетного обстрела до дальнейшего уведомления.

Несмотря на прекращение огня, которое было объявлено в Газе в прошлом месяце, в последние недели было несколько случаев нападения.


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