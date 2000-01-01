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Штайе пригрозил странам, помогающим `поселенцам` | Фото:24.12 07:40   MIGnews.com

Штайе пригрозил странам, помогающим "поселенцам"

Премьер-министр ПА Мохаммад Штайе приветствовал решение Международного уголовного суда о начале расследования "военных преступлений" Израиля.

По его словам, это решение прежде означает "признание страданий народа, вызванных оккупацией", передает "Аруц Шева".

Он добавил, что вопросы, поднятые перед МУС, касаются "агрессии" Израиля в секторе Газа, а также любых других "нападений".

Штайе призвал страны, которые занимаются "незаконными поселениями на палестинских территориях", прекратить это, поскольку они могут столкнуться с судебными исками в международных судах.


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