24.12 07:40 MIGnews.com

Штайе пригрозил странам, помогающим "поселенцам"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр ПА Мохаммад Штайе приветствовал решение Международного уголовного суда о начале расследования "военных преступлений" Израиля.По его словам, это решение прежде означает "признание страданий народа, вызванных оккупацией", передает "Аруц Шева".Он добавил, что вопросы, поднятые перед МУС, касаются "агрессии" Израиля в секторе Газа, а также любых других "нападений".Штайе призвал страны, которые занимаются "незаконными поселениями на палестинских территориях", прекратить это, поскольку они могут столкнуться с судебными исками в международных судах.