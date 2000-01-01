24.12 21:05 MIGnews.com

ЦАХАЛ завершил расследование операции "Черный пояс"

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24 декабря ЦАХАЛ обнародовал данные расследования инцидента в Дир эль-Балах во время операции "Черный пояс" в Газе.В результате происшествия в середине ноября погибли восемь гражданских лиц, не состоявших в террористических группировках."Главный вывод расследования состоит в том, что план "Черного пояса" соответствовал определенной для него цели: созданию условий для улучшения ситуации в секторе Газа путем убийства Баха Абу аль-Ата, нанесения серьезного ущерба боевикам и военной инфраструктуре палестинской террористической группировки "Исламский джихад", уменьшив вред израильскому гражданскому населению и избегая вовлечения в более широкую кампанию", – сказано в заявлении.Военные пояснили, что в течение двух дней уничтожили 25 террористов и нанесли удар по более чем 100 целям.Военные полагали, что мирные жители не пострадают в операции по уничтожению одного из лидеров "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Аты. Комплекс зданий, который ЦАХАЛ подверг удару, считался сугубо военным объектом, принадлежавшим палестинскому "Исламскому джихаду".Позже выяснилось, что комплекс был открытым. В нем находились не только боевики террористической группировки, но и гражданские лица.В ЦАХАЛ заявляют, что расследование содержало рекомендации о том, как избежать таких ситуаций в будущем.