Афганские наемники Ирана угрожают Израилю: цель – Голаны
Вербованные иранцами афганцы, связанные с группой Лива Фатемиюн, угрожают Израилю.
Они опубликовали видео, снятое на фоне Голанских высот, заявив, что пришли "сражаться с сионистами", передает The Jerusalem Post.
Фатемиюн – это группа шиитов, завербованных КСИР. Видео было размещено в Twitter-аккаунте, связанном с Фатемиюн, и содержит ссылки на более полную версию документального фильма о роли афганцев в Сирии.
Это пропагандистский фильм о том, как они пришли, чтобы бороться с ISIS. В длинной версии утверждается, что конечная цель афганцев – Голанские высоты.
Пока не ясно, когда было снято это видео. Сейчас на Хермоне лежит снег, но съемки могли пройти весной или много лет назад. Уточняется, что подразделение много лет работает в Сирии. Утверждение, что афганцы нацелены на Израиль, является частью растущей израильско-иранской напряженности.
Liwa Fatemiyoun, an Iranian-backed Shia militia, produce a video showing their fighters a short distance away from the #Golan Heights. "Final target is that white mountain ahead which is the Golan Heights & being held by #Israel." English subtitles added for translation. #Syriapic.twitter.com/kELPzH1LlA