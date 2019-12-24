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Афганские наемники Ирана угрожают Израилю: цель – Голаны | Фото:24.12 19:50   MIGnews.com

Афганские наемники Ирана угрожают Израилю: цель – Голаны

Вербованные иранцами афганцы, связанные с группой Лива Фатемиюн, угрожают Израилю.

Они опубликовали видео, снятое на фоне Голанских высот, заявив, что пришли "сражаться с сионистами", передает The Jerusalem Post.

Фатемиюн – это группа шиитов, завербованных КСИР. Видео было размещено в Twitter-аккаунте, связанном с Фатемиюн, и содержит ссылки на более полную версию документального фильма о роли афганцев в Сирии.

Это пропагандистский фильм о том, как они пришли, чтобы бороться с ISIS. В длинной версии утверждается, что конечная цель афганцев – Голанские высоты.

Пока не ясно, когда было снято это видео. Сейчас на Хермоне лежит снег, но съемки могли пройти весной или много лет назад. Уточняется, что подразделение много лет работает в Сирии. Утверждение, что афганцы нацелены на Израиль, является частью растущей израильско-иранской напряженности.



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