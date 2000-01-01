24.12 11:40 MIGnews.com

После ликвидации Абу Аль-Ата: Яхья Синуар исчез

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Палестинские источники в Газе сообщают о том, что после ликвидации израильтянами одного из командиров Исламского джихада, Бахи Абу Аль-Ата, лидера ХАМАСа Яхья Синуар “понизил профиль”.Источник в Газе сообщил корреспонденту 12-го канала израильского ТВ: “С момента ликвидации Аль-Ата Синуара не видели на официальных мероприятиях. Синуар больше не говорить, не выступает, его просто нет. Ходят разговоры о том, что он сидит в бункере, из опасения, что ликвидируют и его - в случае, если не будет урегулирования. В отношении лидеров террора, политика точечной ликвидации очень действенна”.Сановник в Газе говорит: "До ликвидации Аты Синуар появлялся на публике один-два раза в неделю. После убийства мы его просто не видим”.Также сообщается о том, что верхушка ХАМАСа и Исламского джихада немедленно после ликвидации поменяла номера сотовых телефонов - из опасений того, что их вычислят и ликвидируют по расположению телефонов.До Ликвидации Аты синуар выступил с несколькими пламенными речами. Среди прочего, он пообещал , что “Ганц пожалеет о том дне, когда родился”.