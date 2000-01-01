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Египет пытается предотвратить эскалацию в Газе 24.12 13:33   MIGnews.com

Египет пытается предотвратить эскалацию в Газе

Ливанская газета Al-Akhbar сообщает о том, что Египет пытается предотвратить новую эскалацию в Газе, которая может начаться в пятницу, 28 декабря.

ХАМАС, Исламский джихад и другие палестинские фракции намерены устроить “тест” Израилю и организовать серию провокаций.

Источник Al-Akhbar в Египте сообщил о “расширенных консультациях” египетских представителей с фракциями в Газе. ХАМАС якобы призывает демонстрантов “проявлять сдержанность” - с тем, чтобы доказать, что Израиль действительно стреляет по людям в буферной зоне, а не по тем, кто приблизился к границе и пытается атаковать израильских солдат.

Египетская делегация должна прибыть сегодня, 24 декабря в Газу. Одной из ее задач станет фиксирование “израильских нарушений” соглашения о прекращении огня.


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