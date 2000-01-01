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Террористы Газы грозят Израилю `решающим тестом` 24.12 11:02   MIGnews.com

Террористы Газы грозят Израилю "решающим тестом"

Боевые организации террористов Газы выступили с совместным заявлением,  котором угрожают устроить “решающий тест” Израилю в ближайшую пятницу, 28 декабря.

В заявлении террористов говорится: “Мы не будем сидеть сложа руки перед лицом подобных преступлений. Израильтяне злонамеренно отстреливали мирных шахидов, маршировавших на демонстрации в 300-600 метрах от заградительных сооружений, и не представлявших опасности для израильских солдат. Большинство раненых стояли на расстоянии 150-300 метров, и это показывает, что у снайперов было явное намерение подстрелить их”.

Фракции заявили: “То, что произошло в минувшую пятницу - запланированное преступление и демонстрация явного пренебрежения врага  бесценной кровью нашего народа. Мы не будем стоять в стороне и наблюдать за преступлениями оккупации, но мобилизуем все наши силы и энергию на борьбу с ними”.

Террористические фракции заявили,что ближайшая пятница станет “решающим тестом” для “израильского поведения”, и от его итогов будет зависеть поведение палестинцев на местах.

В заявлении говорится: “Криминальные акции против нашего народа пересекли все красные черты. Когда дело заходит о крови нашего народа, никакие деньги, никакое электричество, вода или даже глоток  воздуха не остановят нас от того, что мы обязаны сделать”.

В демонстрациях приняли участие 10 тысяч человек. Четверо, включая 16-летнего подростка были убиты, и еще 46 ранены.

Посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил: “Ситуация в Газе была относительно спокойной , начиная с ноября, и мы должны поддерживать это спокойствие. Очень важно, чтобы последняя эскалация Западном берегу не распространилась на Газу, где жители итак уже достаточно настрадались”.


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