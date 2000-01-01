Палестинцы после резолюции: Это – день победы

Так, например, палестинцы считают день голосования в Совбезе днем своего триумфа на международной арене.
"Это день победы международного законодательства, победы цивилизованной речи и переговоров, полномасштабное отрицание экстремистских сил в Израиле. Международное сообщество заявило народу Израиля, что путь к безопасности и миру лежит не через оккупацию, а через мир, окончание оккупации и создание Государства палестины, которое бы сосуществовало с Израилем в границах 1967 года", - заявил агентству Reuters генсек Организации освобождения Палестины и председатель делегации ПА на переговорах с Израилем Саиб Арикат.
Приветствовал принятие антиизраильского и ХАМАС.
"Мы приветствуем это важнейшее преобразование и развитие поддержки прав палестинцев на международной арене и призываем еще больше международных институтов поддержать справедливое решение палестинского вопроса", - заявил 24 декабря пресс-секретарь ХАМАС Фаузи Бархум.
С воодушевлением отозвались об антипоселенческом документе и в Иордании. Амман даже назвал его "историческим".
"Это историческое решение выражает консенсус международного сообщества на счет незаконности израильских поселений и поддерживает историческое право палестинского народа на Иерусалим и его исторические земли", - цитирует AFP пресс-секретаря иорданского правительства, министра информации Хашимитского королевства Мохаммада аль-Момани.