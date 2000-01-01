24.12 13:06 MIGnews.com

Израиль выдал семьям тела 9 арабских террористов

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Вечером в пятницу ЦАХАЛ передал Палестинской автономии тела девяти арабских террористов, которые были ликвидированы во время терактов или попыток совершить теракт против мирных израильтян или военнослужащих Армии обороны Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.Ссылаясь на палестинское "министерство гражданских дел", "Гаарец" перечислил террористов, чьи тела были переданы: Мухаммад Джихад Хусейн Харб из Калькильи, Ваэль Абу Салех из Тулькарема, Мухаммад Туркман из Кабатии, Джихад Мухаммад Саид Халиль из Бейт-Вазан, Мустафа Барадия из лагеря беженцев "Аль-Аруб", Исса Махмуд Салим Тарайра из Бани-Наим, Халид Ахмад эль-Айян Ихлаиль из Бейт-Уммара, а также Амир Джамаль аль-Раджаби и Муханнадом Джамиль аль-Раджаби из Хеврона.Отмечается, что тела некоторых террористов удерживались Израилем в течение пяти месяцев.Напомним, что, несмотря на обещание, данное премьер-министром Нетаниягу во время прошлогодней волны террора, в качестве сдерживающего фактора перестать выдавать родным тела убитых террористов, позже была принята тактика министра обороны Либермана - выдавать тела только тех, кто не связан с исламистскими группировками.