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ЦАХАЛ повторно снес дом убийцы сержанта Любарского | Фото:24.10 08:18   MIGnews.com

ЦАХАЛ повторно снес дом убийцы сержанта Любарского

Палестинские СМИ сообщили, что солдаты ЦАХАЛа в среду вечером, 23 октября, снесли дом Ислама Абу Хамида, террориста, убившего сержанта Ронена Любарского в мае 2018 года. Дом в лагере беженцев Аль-Ам'ари в Рамалле уже был снесен ЦАХАЛом около 10 месяцев назад, но арабы восстановили его для семьи террориста.

После того, как дом был восстановлен, ЦАХАЛ выпустил новые распоряжения о сносе. Первый дом террориста был снесен около 10 месяцев назад после того, как Верховный суд отклонил возражения семьи.

Сержант Любарский был убит во время операции в деревне недалеко от Рамаллы. Террорист сбросил на него огромную мраморную плиту с крыши здания. Любарский был тяжело ранен и скончался от полученных травм два дня спустя.


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