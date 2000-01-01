24.10 17:27 MIGnews.com

Командующий ВВС: это был тяжелейший год

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Военно-воздушные силы Израиля пережили тяжелый год из-за растущего напряжения на Ближнем Востоке.Об этом рассказал полковник Г. (имя не раскрывается с целью безопасности), командир авиабазы к юго-западу от Беэр-Шевы в комментарии "Исраэль Хайом"."Это был один из самых напряженных годов, с тех пор как мы начали "кампанию между войнами". Мы нанесли сотни ударов. Ранее в этом году мы думали, что ВВС придется сократить свои операции на Ближнем Востоке, но реальность диктовала совершенно другие условия", – рассказал он.Военный пояснил, что "Кампания между войнами" – это стратегическая концепция ЦАХАЛ, которая включает в себя множество скрытых и малоинтенсивных военных и разведывательных операций по предотвращению укрепления вражеских государств и террористических организаций. Направлена в первую очередь на срыв наращивания сил на Ближнем Востоке."Скорость, с которой мы работаем, обусловлена проблемами, которые ставит другая сторона. Только за последний год количество ракет "земля-воздух", выпущенных из Сирии по израильским самолетам, превысило их количество в военное время. Они выпустили сотни ракет – все, что у них есть", – добавил военный.Он пояснил, что в случае необходимости ВВС будут знать, что делать с российской системой ПВО С-300, которая была поставлена в Сирию в начале этого года. По словам полковника, были даже случаи, когда ВВС прекращали выполнение миссий прямо в процессе из-за того, что российские самолеты проникли в воздушное пространство.Он также прокомментировал спор о необходимости "Кампании между войнами", отметив, что откладывание этой стратегии может поставить под угрозу свободу МАФ."Я не знаю, могли бы мы собрать разведку в Ливане. Если бы ливанская армия была оснащена системами противовоздушной обороны, и вдруг решила, что не будет больше это терпеть, миссия станет трудной. У них в настоящее время нет такой возможности. Основная цель этой стратегии состоит в том, чтобы избежать войны. Если мы пойдем на войну, значит что-то пошло не так, потому что мы не собирались это делать – кроме как в случае, когда красная линия была пересечена", сказал он", – подчеркнул полковник.