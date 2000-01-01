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Граница с Газой: ошибочный запуск ПРО Железный Купол 24.10 11:40   MIGnews.com

Граница с Газой: ошибочный запуск ПРО Железный Купол

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила сообщение в связи с ракетной тревогой на границе с Газой.

В заявлении говорится: “Некоторое время назад система раннего предупреждения была активирована на границе с северной частью Газы вследствие ошибочной идентификации запуска ракеты в направлении израильской территории. Система предупреждения сработала согласно инструкциям, а бойцы ПРО Железный Купол выпустили ракеты-перехватчики в соответствии с существующими приказами”.


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