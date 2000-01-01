24.09 18:00 MIGnews.com

Британские лейбористы устроили антиизраильскую провокацию

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Неизвестные участники партийной конференции Лейбористской партии Великобритании, состоявшейся в Брайтоне, подняли в ходе мероприятия флаги Палестинской автономии, а также скандировали пропалестинские лозунги, в частности, "свободу Палестине".Об этом сообщает новостное издание Jewish news.Мало того, участники конференции в добавок решили поддержать призыв к торговой блокаде Израиля.Так, кандидат на пост министра иностранных дел Великобритании от лейбористов Эмили Торнберри определила признание государственности ПА и пересмотр торговли оружием с Израилем в качестве первостепенных целей будущего лейбористского правительства."Можете быть уверены, борьба за палестинцев находится во главе моего списка приоритетов", - заявила Торнберри. Она также отметила, что партия планирует провести чрезвычайный съезд по вопросам прав человека в Палестинской автономии.Стоит отметить, что многие произраильские депутаты опасались последствий партийной конференции лейбористов, предостерегая членов партии от возможных проявлений антисемитизма.