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ЦАХАЛ арестовал 19 палестинцев на Западном берегу | Фото:24.09 12:10   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал 19 палестинцев на Западном берегу

Рано утром во вторник, 24 сентября, ЦАХАЛ арестовал 19 человек на Западному берегу по подозрению в различных преступлениях, в том числе, в террористической деятельности. По словам израильских сил обороны, они обнаружили бомбу, заложенную вдоль дороги, за пределами города Шхем на севере Западного берега.

"Инженерные силы прибыли на место и обнаружили взрывное устройство для его обезвреживания. Пострадавших и никакого ущерба не было", - говорится в заявлении армии. Неподалеку ЦАХАЛ сопровождал группу из примерно 1200 верующих евреев в место паломничества в Шхеме.

Согласно ЦАХАЛу, 19 палестинцев подозреваются в совершении различных преступлений, в том числе в участии в беспорядках, нападениях на солдат и участии в террористической деятельности. Во время одного из похожих ночных рейдов в Хальхуле, недалеко от Хеврона, палестинские жители забросали камнями джипы военных.

Видеозапись инцидента, которая была опубликована в социальных сетях, показывает, что жители деревни бросают большие камни в джипы, разбивают одно из их ветровых стекол. Другой джип не успевает вовремя затормозить и врезается в заднюю часть первого автомобиля.

О травмах не сообщалось.


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