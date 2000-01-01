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Аббас обещает продолжить выплаты террористам | Фото:24.07 07:51   MIGnews.com

Аббас обещает продолжить выплаты террористам

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в понедельник, что ПА продолжит выплачивать денежные пособия семьям заключенных палестинцев.

Об этом во вторник, 24 июля сообщает The Times of Israel.

"Мы не будем принимать сокращения или отмены выплат семьям мучеников и заключенных палестинцев, как это пытаются сделать некоторые люди", - подчеркнул Аббас в беседе с представителями группы по защите палестинских заключенных.

"Даже если у нас останется только одна копейка, мы передадим ее мученикам, заключенным и их семьям", - отметил лидер ПА.

Он добавил, что "пленники и мученики, как планеты и звезды в небесах палестинской борьбы, и они имеют приоритет во всем".

Аббас также высоко оценил движение заключенных, заявив, что это "прокладывает путь к независимости Палестины".

Как известно, палестинские террористы, находящиеся в заключении в израильских тюрьмах, ежемесячно получают пособия от властей Палестинской автономии. Сумма зависит от срока, назначенного судом, то есть фактически, от тяжести совершенного преступления. Чем тяжелее преступление, тем выше сумма. Пособия также выплачиваются семьям убитых террористов.

Отметим, что на протяжении нескольких лет Израиль призывает ПА прекратить поощрять террористов, которые убивают израильтян и устраивают теракты.

Ранее в этом месяце Кнессет принял закон о сокращении выплат Рамаллой денег террористам и их семьям.

Согласно законопроекту, в конце каждого года министр обороны представит в военно-политический кабинет отчет, в котором будут изложены данные по общей сумме прямых и косвенных выплат ПА террористам. В соответствии с этими данными, будут производится вычеты из денег, переводимых государством Израиль Палестинской национальной администрации.
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