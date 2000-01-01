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ЦАХАЛ открыл огонь по группе арабов, запускающих шары 24.07 19:52   MIGnews.com

ЦАХАЛ открыл огонь по группе арабов, запускающих шары

Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь по группе террористов, запускающих воздушные шары с зажигательной смесью из Газы на юг Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа во вторник вечером, 24 июля.

На сайте ХАМАСа "Аль-Шехаб" сообщается, что в результате инцидента пострадали три палестинца. Двое получили легкие ранения, а третий террорист травмирован в голову.

Огненные змеи и воздушные шары ежедневно становятся причиной пожаров на территории Израиля. Каждый день власти фиксируют от 5 до 9 возгораний. За 120 дней напряженности на границе Израиля с Газой произошло более тысячи пожаров.
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