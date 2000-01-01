24.07 18:25 MIGnews.com

Исраэль Кац: в следующей войне ХАМАС будет повержен

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Министр транспорта и разведки, член военно-политического кабинета Исраэль Кац посетил населенные пункты, примыкающие к Газе.Политик заявил: "В ХАМАСе понимают, что сейчас для них наступил судьбоносный момент. Мы не заинтересованы в войне, но если это случится, ХАМАС будет повержен".Во время визита на юг министр посетил детский сад в мошаве Ткума (сельскохозяйственное поселение), во дворе которого несколько дней назад упал один из "зажигательных шаров", запущенных со стороны сектора.Министр подчеркнул: "Жители южных населенных пунктов - настоящие герои. Наша задача - создать им условия для нормальной жизни. Ничто не оправдывает ситуацию, когда дети населенных пунктов, граничащих с Газой, растут под завывание сирен и взрывы ракет".Далее министр вместе с генеральным директором министерства разведки проинспектировал территорию, примыкающую к ограждению, которое отделяет Израиль от Газы."Израиль должен принять решение по вопросу гражданского отмежевания от Газы. Другой стратегической альтернативы нет. Это единственный реально возможный вариант для того, чтобы изменить нынешнее положение", - сказал Кац."Мы все еще можем пойти вместе с международным сообществом на стратегический шаг гражданского отмежевания от Газы, тем самым предотвратив войну", - резюмировал министр.