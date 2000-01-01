Эрдоган: правительство Израиля возрождает дух Гитлера
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня назвал Израиль "самым фашистским, расистским государство" в мире после того, как Кнессет Израиля принял новый закон, определяющий страну как национальное государство еврейского народа.
"Эта мера показала, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что Израиль является самым сионистским, фашистским и расистским государством в мире", - сказал турецкий лидер, выступая перед своей правящей партией.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу незамедлительно ответил на комментарии Эрдогана, заявив, что Турция сейчас живет под "темной диктатурой".
В одном из своих самых жестких недавних словесных оскорблений против Израиля Эрдоган утверждал, что "нет разницы между одержимостью Гитлера арийской расой и пониманием Израиля того, что эти древние земли предназначены только для евреев".
"Дух Гитлера, который привел мир к большой катастрофе, нашел свое возрождение среди некоторых израильских лидеров", - добавил он, ссылаясь на немецкого нацистского лидера в преддверии Второй мировой войны и во время Второй мировой войны и Холокоста.