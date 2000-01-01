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Эрдоган: правительство Израиля возрождает дух Гитлера | Фото:24.07 14:45   MIGnews.com

Эрдоган: правительство Израиля возрождает дух Гитлера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня назвал Израиль "самым фашистским, расистским государство" в мире после того, как Кнессет Израиля принял новый закон, определяющий страну как национальное государство еврейского народа.

Об этом во вторник, 24 июля сообщает The Times of Israel.

"Эта мера показала, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что Израиль является самым сионистским, фашистским и расистским государством в мире", - сказал турецкий лидер, выступая перед своей правящей партией.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу незамедлительно ответил на комментарии Эрдогана, заявив, что Турция сейчас живет под "темной диктатурой".

В одном из своих самых жестких недавних словесных оскорблений против Израиля Эрдоган утверждал, что "нет разницы между одержимостью Гитлера арийской расой и пониманием Израиля того, что эти древние земли предназначены только для евреев".

"Дух Гитлера, который привел мир к большой катастрофе, нашел свое возрождение среди некоторых израильских лидеров", - добавил он, ссылаясь на немецкого нацистского лидера в преддверии Второй мировой войны и во время Второй мировой войны и Холокоста.
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