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Хейли: США не позволит никому несправедливо обвинять Израиль | Фото:24.07 16:13   MIGnews.com

Хейли: США не позволит никому несправедливо обвинять Израиль

Администрация Дональда Трампа не позволит никому несправедливо обвинять Израиль в Генеральной Ассамблее ООН или Совете Безопасности, заявила в понедельник представитель США в ООН Никки Хейли, передает The Jerusalem Post.

Обращаясь к собравшимся евангелистам организации "Объединенные христиане во имя Израиля" в Вашингтоне, Хейли отметила, что администрация успешно убеждает государства-члены голосовать с большей осторожностью в отношении израильско-палестинского конфликта, что является частой темой для обсуждения в международном обществе.

"Это новый день в ООН", - заявила она, сославшись на недавнее голосование в Генеральной Ассамблее, которое разрешило дискуссию о виновности ХАМАСа в гуманитарном кризисе в Газе.

"Отныне каждая страна знает, что Соединенные Штаты не будут просто блокировать антиизраильские меры, мы будем освещать тех, кто несет ответственность. Больше не будет бесплатных пропусков для тех, кто запугивает Израиль в ООН", - пообещала Хейли.

"Мы живем в мире, в котором террористические группы и даже некоторые страны открыто призывают к уничтожению Израиля. Многие страны поощряют или закрывают глаза на вопиющую дискриминацию в отношении Израиля", - добавила представитель США в ООН.
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