Хейли: США не позволит никому несправедливо обвинять Израиль
Администрация Дональда Трампа не позволит никому несправедливо обвинять Израиль в Генеральной Ассамблее ООН или Совете Безопасности, заявила в понедельник представитель США в ООН Никки Хейли, передает The Jerusalem Post.
Обращаясь к собравшимся евангелистам организации "Объединенные христиане во имя Израиля" в Вашингтоне, Хейли отметила, что администрация успешно убеждает государства-члены голосовать с большей осторожностью в отношении израильско-палестинского конфликта, что является частой темой для обсуждения в международном обществе.
"Это новый день в ООН", - заявила она, сославшись на недавнее голосование в Генеральной Ассамблее, которое разрешило дискуссию о виновности ХАМАСа в гуманитарном кризисе в Газе.
"Отныне каждая страна знает, что Соединенные Штаты не будут просто блокировать антиизраильские меры, мы будем освещать тех, кто несет ответственность. Больше не будет бесплатных пропусков для тех, кто запугивает Израиль в ООН", - пообещала Хейли.
"Мы живем в мире, в котором террористические группы и даже некоторые страны открыто призывают к уничтожению Израиля. Многие страны поощряют или закрывают глаза на вопиющую дискриминацию в отношении Израиля", - добавила представитель США в ООН.