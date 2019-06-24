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Нетаниягу: у нас - очень важный проект в сфере безопасности 24.06 14:09   MIGnews.com

Нетаниягу: У нас – очень важный проект в сфере безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с важным заявлением на заседании правительства страны.

Нетаниягу сказал: “Завтра я возглавлю беспрецедентный саммит между двумя великими державами – Соединенными Штатами и Россией, и Израилем, здесь, в Израиле. Тот факт, что саммит проходит здесь – свидетельство особого статуса Израиля среди других наций.

Вчера я встречался с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Мы в буквальном смысле провели проверку на местах, поехав в Иорданскую долину. Иорданская долина – это стратегическое место, ее лощина и холмы вокруг – это необходимый минимум для защиты нашего государства. Наше присутствие здесь гарантирует стабильность и безопасность всему региону.

Тем, кто утверждает, что для достижения мира Израиль должен покинуть Иорданскую долину, я скажу: это не приведет к миру, это принесет войну и террор. Мы уже испытали это, и не хотим повторения.

Относительно любого потенциального мирного соглашения наша позиция заключается в том, что присутствие Израиля здесь должно сохраниться для безопасности Израиля и для всеобщей безопасности.

У меня сложилось впечатление, что он согласился со мной.

Сегодня я встречаюсь с секретарем Совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым. Завтра я возглавлю трехстороннюю встречу. Мы, само собой разумеется, будем заниматься Ираном, Сирией и другими проблемами в области стабильности и безопасности. Мы знаем, что региону это необходимо, в особенности сейчас”.

Ранее израильский телеканал КАН сообщает о том, что в страну прибыл глава Совета национальной безопасности России Николай Патрушев.

В международном аэропорту Бен-Гурион Патрушева встречал глава Совета национальной безопасности ООН Меир Бен-Шабат.





Вчера, 23 июня, в Израиль прибыл советник по национальной безопасности США Джон Болтон.

Патрушев примет участие в трехстороннем саммите глав Советов национальной безопасности Израиля, Соединенных Штатов и России.


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