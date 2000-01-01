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Палестинский мирный план Кушнера как брошюра застройщика 24.06 16:20   MIGnews.com

Палестинский мирный план Кушнера как брошюра застройщика

Около двух лет назад президент США Дональд Трамп поручил своему зятю и советнику Джареду Кушнеру решить одну из самых важных мировых проблем – достижение мира на Ближнем Востоке.

В частности, Кушнеру было поручено сформулировать план по окончательному прекращению земельных споров между израильтянами и палестинцами.

22 июня он представил свое предложение. “Мир во имя процветания” выглядит как глянцевая брошюра на тему застройки. И это неудивительно, учитывая опыт Кушнера: ранее он работал в компании по продаже недвижимости в Нью-Йорке.

Кушнер рисует радужное будущее. “Поколения палестинцев жили в условиях бедствий и потерь, но следующий этап можно отождествить со свободой и достоинством”, – говорится в плане.

План основан на трех принципах: “Раскрытие экономического потенциала, расширение прав и возможностей палестинского народа и укрепление палестинского управления”. Он полон модных словечек, диаграмм и таблиц. Он обещает инвестиции в частное предпринимательство, образование, здравоохранение и правительство в Газе и на Западном берегу. На нем изображены счастливые палестинцы, почти не упоминающие об Израиле и отсутствует обсуждение государственности Палестинской автономии.

Основная идея плана состоит в том, что только благодаря миру палестинцы могут достичь процветания. Белый дом заявляет, что в конечном итоге будет предложено политическое решение, в котором будет идти речь о мире. Но на данный момент есть только эта яркая и оптимистичная “дорожная карта” к палестинскому процветанию.

Арабские лидеры открыто осудили данное предложение и сказали, что не могут относиться к нему серьезно. “Родина не продается, даже за все деньги мира, – сказал Reuters египетский аналитик Гамаль Фахми. – Этот план – детище брокеров по недвижимости, а не политиков”.

План также осуждают в Израиле. Об этом пишет дипломатический корреспондент Ноа Ландау из израильского издания Haaretz в своей статье о плане Кушнера и “перспективах” для палестинцев.


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