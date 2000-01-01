24.06 12:20 MIGnews.com

ЦАХАЛ привели в боевую готовность

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12-й канал израильского ТВ сообщает, что ЦАХАЛ привел войска в повышенную боеготовность на фоне опасений, что Иран может попытаться нанести вред Израилю из-за напряженных отношений между Тегераном и Вашингтоном.Согласно отчету, в котором не упоминались никакие источники, за последние дни оборонное ведомство Израиля завершило ряд действий, гарантирующих, что ЦАХАЛ сможет быстро среагировать на любые попытки Ирана нанести удар по Израилю из Газы, Ливана или Сирии.Пособники Ирана, Хизбаллы и Исламского джихада располагают десятками тысяч ракет, которые могут нанести удар вглубь Израиля.