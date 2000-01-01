Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ в состоянии повышенной боеготовности 24.06 12:20   MIGnews.com

ЦАХАЛ привели в боевую готовность

12-й канал израильского ТВ сообщает, что ЦАХАЛ привел войска в повышенную боеготовность на фоне опасений, что Иран может попытаться нанести вред Израилю из-за напряженных отношений между Тегераном и Вашингтоном.

Согласно отчету, в котором не упоминались никакие источники, за последние дни оборонное ведомство Израиля завершило ряд действий, гарантирующих, что ЦАХАЛ сможет быстро среагировать на любые попытки Ирана нанести удар по Израилю из Газы, Ливана или Сирии.

Пособники Ирана, Хизбаллы и Исламского джихада располагают десятками тысяч ракет, которые могут нанести удар вглубь Израиля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:42
Иран и Ирак планируют совместные военные учения
12:20
Эрдоган вновь «потерял» Стамбул
12:04
Аббас: Мы готовы вернуться за стол переговоров
11:20
Сауды: Палестинцы должны избавиться от образа вечной жертвы
11:12
Москва учтет интересы Ирана на встрече в Иерусалиме
11:03
Арабы поворачиваются спиной к своей религии
10:35
Встреча с советником Президента США по нацбезопасности
10:05
Для предотвращения роспуска Кнессета не хватило 6 голосов
09:15
Слухи о сговоре Ликуда и Кахоль Лаван
08:29
Фракция НДИ потребовала уволить гендиректора Кнессета
07:30
Автобус въехал в группу протестующих харедим
07:20
Два израильских брата арестованы за взлом криптобиржи
06:49
Саудовская Аравия: Убитые и раненые после атаки хути
02:28
Нашествие крыс: Елизавета II покинула Букингемский дворец
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus