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Сауды: Палестинцы должны избавиться от образа вечной жертвы 24.06 11:20   MIGnews.com

Сауды: Палестинцы должны избавиться от образа вечной жертвы

Палестинцам нужно избавиться от образа вечной жертвы и рассмотреть предложение США по "сделке века", которая может послужить развитию региона.

Такое мнение в интервью изданию Globes выразил саудовский дипломат.

"Сделка века" имеет одно важное преимущество: она предусматривает экономическую основу для развития всего региона, и особенно для палестинцев. Мы и другие страны готовы вложить в это колоссальные инвестиции – суммы, которые палестинцы никогда не мечтали получить. Они получат настоящую независимость, хорошее образование, занятость, здоровую экономику и не будут зависеть от благотворительности. Им может быть трудно отказаться от образа вечной жертвы. Может быть, они не верят, что смогут обойтись без него", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Саудовская Аравия несет ответственность за палестинцев. Король и наследный принц пытаются их убедить в необходимости рассмотрения политических и экономических вопросов.

"Насколько нам известно, план устанавливает четкий путь, ведущий к полной независимости Палестины. У нас также есть возражения против предложений США в нескольких областях, особенно в Иерусалиме и Харам-эш-Шарифе. Но мы считаем, что даже по самым сложным вопросам можно найти решения. Палестинцы все еще не понимают этого", – отметил он.

По мнению саудовского дипломата, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу уважают на политической арене, но ему будет сложно протолкнуть дипломатический план с палестинцами.

"Палестинцы говорят: "Мы будем сидеть и ждать чего-то лучшего для нас". Мы верим, что когда будет принято решение, любой израильский лидер и Нетаниягу тоже выберут путь мира, потому что именно этого хочет большинство ваших людей", – сказал дипломат.
Напомним, Администрация Президента США Дональда Трампа предложила инвестировать в Палестину и соседние арабские страны около 50 миллиардов долларов в рамках плана урегулирования арабо-израильского конфликта.


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