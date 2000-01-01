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Эрекат: аннексия – крах ПА и угроза для Иордании | Фото:24.05 19:14   MIGnews.com

Эрекат: аннексия – крах ПА и угроза для Иордании

Распространение израильского суверенитета приведет к краху Палестинской автономии и станет реальной угрозой для Иордании.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат во время онлайн-брифинга, организованного Peace Now.

"Как только премьер-министр Биньямин Нетаниягу осуществит свой план по аннексии, ПА будет уничтожена. Я знаю это", – сказал Эрекат, добавив, что осуществление планов Израиля также дестабилизирует ситуацию в Иордании.

Он накинулся с критикой на Нетаниягу и администрацию президента США Дональда Трампа, чей мирный план позволяет Израилю применять суверенитет к 30% территории Западного берега, где расположены поселения.

"Король Иордании Абдалла II очень четко дал понять: "Если вы осуществите аннексию, это станет существенной угрозой для Иордании". Кто в здравом уме будет угрожать безопасности и стабильности Иордании, которая является проблемой израильтян, палестинцев, египтян, и вообще для всех в регионе", – добавил он.

По словам Эреката, Израиль не может сначала распространять суверенитет над поселениями, а затем вести переговоры с палестинцами, потому что "аннексия – это выдвижение условий, поэтому любые последующие переговоры будут излишними".

"Я никогда не стану частью этого. Им нужно, чтобы я вел переговоры, чтобы сдался. Этого не будет. Я никогда не откажусь от решения о двух государствах, потому что это единственное решение", – констатировал он.


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