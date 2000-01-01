24.05 09:51 MIGnews.com

Аббас – Трампу: готов приступить к мирным переговорам

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас сказал президенту США Дональду Трампу, что готов немедленно приступить к мирным переговорам с Израилем.Об этом Абу Мазен заявил на встрече с американским лидером в Вифлееме."Президент Трамп вновь подчеркнул, что верит в мир между Израилем и палестинцами. Президент Трамп и Абу Мазен подтвердили свою приверженность достижению подлинного и прочного мира между Израилем и ПА", - говорится в заявлении Белого дома.В ходе встречи двух лидеров, Трамп также "подчеркнул важность создания среды, которая будет отвечать стремлению по достижению мира.Кроме того, Аббас и Трамп обсудили пути продвижения мирных переговоров и рассмотрели варианты поддержки арабских стран мирного процесса в регионе.Также лидеры осудили теракт в Манчестере и выразили соболезнования жертвам и семьям тех, кто потерял близких в результате нападения.Трамп и Аббас "договорились продолжить обсуждение таких вопросов, как выплата пособия палестинским заключенным и улучшение экономики ПА, согласно заявлению Белого дома.