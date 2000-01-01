24.05 08:56 MIGnews.com
ЦАХАЛ задержал 15 подозреваемых в терроризме
15 подозреваемых, находившихся в розыске, были задержаны во время совместной операции ЦАХАЛа и пограничной полиции.
Девять арестованных подозреваются в участии террористической деятельности и насильственных демонстрациях, направленных против гражданских лиц и сотрудников израильских сил безопасности.
Пять из подозреваемых являются оперативниками ХАМАСа.
Задержанных отправили на допрос силам безопасности.
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