24.05 08:56 MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал 15 подозреваемых в терроризме

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15 подозреваемых, находившихся в розыске, были задержаны во время совместной операции ЦАХАЛа и пограничной полиции.Девять арестованных подозреваются в участии террористической деятельности и насильственных демонстрациях, направленных против гражданских лиц и сотрудников израильских сил безопасности.Пять из подозреваемых являются оперативниками ХАМАСа.Задержанных отправили на допрос силам безопасности.