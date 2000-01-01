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`Трамп дал зеленый свет на строительство в поселениях` 24.05 08:01   MIGnews.com

"Трамп дал зеленый свет на строительство в поселениях"

Второй канал израильского ТВ указывает на то, что во время речи президента США Дональда Трампа вообще не было упомянуто строительство в израильских поселениях на палестинских территориях. В руководстве страны это воспринимается как “зеленый свет” на возобновление строительных проектов на территориях.

Второй канал сообщает о том, что в ближайшие дни пройдет серия тендеров на строительство в поселениях. Источники второго канала отмечают, что речь Трампа была “очень теплой и сочувственной”. Источник второго канала говорит, что Трамп “дал зеленый свет” и создал “пространство для маневра”. Источник говорит: “Настало время расширить поселения и провозгласить суверенитет над Иудеей и Самарией”.

Трамп в своих речах в Иерусалиме и Бейт-Лехеме указал на то, что Абу Мазен и “мой друг Биньямин Нетаниягу” готовы к возобновлению мирных переговоров, но не назвал никаких предварительных условий: “Всем моим сердцем я верю в то, что израильтяне и палестинцы могут начать мирный процесс на Ближнем Востоке и это станет потрясающим достижением”.
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