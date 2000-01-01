В Малайзии найден мотоцикл убийц инженера ХАМАСа

По словам начальника полиции Мохаммеда Фази Харуна, мотоцикл был найден в районе Сетэпак в столице Малайзии.
Он подчеркнул, что транспортное средство было "в хорошем состоянии", не уточнив подробности.
До этого в пресс-службе полиции предполагали, что во время атаки использовался мотоцикл BMW или Kawasaki.
Отметим, что это уже вторая зацепка в деле об убийстве Фади Мохаммеда аль-Батша. Ранее правоохранители сообщали, что у них есть фотография преступников, судя по которым, убийцы могли быть родом из Ближнего Востока.