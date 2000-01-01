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В Малайзии найден мотоцикл убийц инженера ХАМАСа | Фото:24.04 19:54   MIGnews.com

В Малайзии найден мотоцикл убийц инженера ХАМАСа

Полиция Малайзии обнаружила мотоцикл, который предположительно использовали убийцы ракетного эксперта ХАМАСа, застреленного в Куала-Лумпур в субботу.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

По словам начальника полиции Мохаммеда Фази Харуна, мотоцикл был найден в районе Сетэпак в столице Малайзии.

Он подчеркнул, что транспортное средство было "в хорошем состоянии", не уточнив подробности.

До этого в пресс-службе полиции предполагали, что во время атаки использовался мотоцикл BMW или Kawasaki.

Отметим, что это уже вторая зацепка в деле об убийстве Фади Мохаммеда аль-Батша. Ранее правоохранители сообщали, что у них есть фотография преступников, судя по которым, убийцы могли быть родом из Ближнего Востока.
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