24.04 18:27 MIGnews.com
Египет может вернуть в Сектор Газа тело инженера ХАМАСа
Власти Египта могут позволить ввезти в Сектор Газа тело убитого подельника ХАМАСа, вопреки просьбам Израиля не передавать труп семье палестинца.
Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel
.
Напомним, ранее власти Израиля просили приостановить передачу тела инженера Фади Мохаммеда аль-Батша, застреленного
в столице Малайзии неизвестными преступниками.
По просьбе семьи Голдина его хотели обменять на тела израильских граждан, или, по крайней мере, одного – солдата Хадара Голдина.
Отметим, что некоторые политики, включая министра обороны Авигдора Либермана и лидера партии "Еврейский дом" Нафтали Беннета, поддержали это предложение.
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