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Египет может вернуть в Сектор Газа тело инженера ХАМАСа | Фото:24.04 18:27   MIGnews.com

Египет может вернуть в Сектор Газа тело инженера ХАМАСа

Власти Египта могут позволить ввезти в Сектор Газа тело убитого подельника ХАМАСа, вопреки просьбам Израиля не передавать труп семье палестинца.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, ранее власти Израиля просили приостановить передачу тела инженера Фади Мохаммеда аль-Батша, застреленного в столице Малайзии неизвестными преступниками.

По просьбе семьи Голдина его хотели обменять на тела израильских граждан, или, по крайней мере, одного – солдата Хадара Голдина.

Отметим, что некоторые политики, включая министра обороны Авигдора Либермана и лидера партии "Еврейский дом" Нафтали Беннета, поддержали это предложение.
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