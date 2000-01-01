Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Иран: Мы накажем Израиль | Фото:24.04 17:24   MIGnews.com

Иран: Мы накажем Израиль

Секретарь Высшего совета по национальной безопасности Ирана Али Шамхани вегодня заявил, что Тегеран "выберет время и место", чтоб "наказать" Израиль за удар по иранской авиабазе T4 в Хомсе, Сирия.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

По словам Шамхани, иранские "советники" находятся в Сирии с консультативной миссией, в рамках масштабной "борьбы с всеобъемлющими террористическими угрозами в регионе".

Выступая перед журналистами, перед тем как улететь в Россию на конференцию по вопросам безопасности в Сочи, иранский военачальник подчеркнул, что Израилю стоило "подумать заранее о последствиях" перед тем, как совершать атаку.

"Конечно, агрессору грозит наказание, но время, место и характер ответа на этот порочный поступок будет зависеть от воли и выбора Исламской Республики", - подытожил Шамхани.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:07
Голландская газета оскандалилась из-за антисемитизма
16:42
Глава Высшего политического совета Йемена убит
16:42
Германия платит €1167 соцпомощи экс-охраннику бен Ладена
16:26
В Израиле строится все больше крупногабаритных квартир
16:08
Двое вооруженных арабов пытались проникнуть в Израиль
15:44
Twitter заблокировал страницу члена Кнессета
15:44
Эрдоган заверил, что Турция продолжит воевать с боевиками
15:07
"Отца" Человека-паука обвиняют в секс-домогательствах
14:31
Лидер мусульман Франции считает обвинения в юдофобии бредом
14:29
Сенат одобрил кандидитуру Помпео на пост госсекретаря
14:26
Инженер ХАМАСа, убитый в Малайзии - специалист по дронам
13:33
Инфильтрация вооруженных террористов из Газы
13:20
Канье Уэст признался в любви к Трампу
13:13
В День Независимости 5 000 резервистов подняли по тревоге
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus