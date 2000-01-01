Иран: Мы накажем Израиль

По словам Шамхани, иранские "советники" находятся в Сирии с консультативной миссией, в рамках масштабной "борьбы с всеобъемлющими террористическими угрозами в регионе".
Выступая перед журналистами, перед тем как улететь в Россию на конференцию по вопросам безопасности в Сочи, иранский военачальник подчеркнул, что Израилю стоило "подумать заранее о последствиях" перед тем, как совершать атаку.
"Конечно, агрессору грозит наказание, но время, место и характер ответа на этот порочный поступок будет зависеть от воли и выбора Исламской Республики", - подытожил Шамхани.