Двое вооруженных арабов пытались проникнуть в Израиль
Сегодня утром двое палестинцев незаконно пересекли административную границу Израиля с Газой. Нарушители границы вскоре были арестованы военнослужащими ЦАХАЛа, а при обыске у них обнаружились ножи и граната.
В армейской пресс-службе уточнили, что палестинцы были арестованы вскоре после пересечения границы, после чего нарушителей передали сотрудникам ШАБАКа для дальнейшего проведения допроса.
На данный момент неизвестно, какие цели преследовали нарушители, незаконно пересекая административную границу с Израилем.
Напомним, что ранее неоднократно фиксировались случаи, когда жители Газы пересекали границу вооруженными специально для того, чтобы оказаться в израильской тюрьме, поскольку условия содержания здесь устраивают их больше, чем проживание в охваченном кризисом анклаве.
Отметим, что за последний месяц ситуация с безопасностью вдоль границы с Газой была напряженной. Тысячи палестинцев регулярно собирались на границе для демонстраций.
С тех пор, как начались беспорядки, называемые "маршем возвращения", израильские силы безопасности сорвали несколько попыток террористических нападений.
Ожидается, что массовые беспорядки продлятся до 15 мая, и завершатся массовой демонстрацией в так называемы "День Накбы".