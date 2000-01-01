24.04 14:26 MIGnews.com

Инженер ХАМАСа, убитый в Малайзии - специалист по дронам

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“Инженер” ХАМАСа Фади аль-Батш, расстрелянный в Малайзии на прошлой неделе, был специалистом по беспилотным летательным аппаратам.Об этом свидетельствует его статья “Вызовы применения беспилотных летательных аппаратов в гражданской сфере”, которая была опубликована Батшем в 2013 году Исламским Университетом Малайзии. Статья посвящена оптимизации двигателей дронов и функционированию их батарей. В статье подчеркивается необходимость снижения веса беспилотников. Большая часть статьи посвящена проблема связи с беспилотником и системам контроля.Батш стал вторым инженером ХАМАСа по дронам, ликвидированным за границей. В 2016 в Тунисе был убит Мухамммед аз-Завари. Убийство приписывают Моссаду.Между тем, полиция Малайзии опубликовала фотороботы предполагаемых убийц Батша. На снимках - людей со светлой кожей, один из них - в очках и мотоциклетном шлеме. Шеф полиции Малайзии заявил, что убийцы - или европейцы, или выходцы с Ближнего Востока.