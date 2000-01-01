Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Инженер ХАМАСа, убитый в Малайзии - специалист по дронам 24.04 14:26   MIGnews.com

Инженер ХАМАСа, убитый в Малайзии - специалист по дронам

“Инженер” ХАМАСа Фади аль-Батш, расстрелянный в Малайзии на прошлой неделе, был специалистом по беспилотным летательным аппаратам.

Об этом свидетельствует его статья “Вызовы применения беспилотных летательных аппаратов в гражданской сфере”, которая была опубликована Батшем в 2013 году Исламским Университетом Малайзии. Статья посвящена оптимизации двигателей дронов и функционированию их батарей. В статье подчеркивается необходимость снижения веса беспилотников. Большая часть статьи посвящена проблема связи с беспилотником и системам контроля.

Батш стал вторым инженером ХАМАСа по дронам, ликвидированным за границей. В 2016 в Тунисе был убит Мухамммед аз-Завари. Убийство приписывают Моссаду.

Между тем, полиция Малайзии опубликовала фотороботы предполагаемых убийц Батша. На снимках - людей со светлой кожей, один из них - в очках и мотоциклетном шлеме. Шеф полиции Малайзии заявил, что убийцы - или европейцы, или выходцы с Ближнего Востока.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Twitter заблокировал страницу члена Кнессета
15:44
Эрдоган заверил, что Турция продолжит воевать с боевиками
15:07
"Отца" Человека-паука обвиняют в секс-домогательствах
14:31
Лидер мусульман Франции считает обвинения в юдофобии бредом
14:29
Сенат одобрил кандидитуру Помпео на пост госсекретаря
13:33
Инфильтрация вооруженных террористов из Газы
13:20
Канье Уэст признался в любви к Трампу
13:13
В День Независимости 5 000 резервистов подняли по тревоге
12:38
В Сайде взорвался командир "Хизбаллы"
12:37
Израиль поделится с миром панацеей от рака
12:07
Иран хвастается лазерной системой против беспилотников
11:52
Либерман: мы готовы уничтожить российские С-300 в Сирии
11:31
Беннет предъявил ультиматум правительству
10:15
Видео: так взорвали дом террориста
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus