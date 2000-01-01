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Инфильтрация террористов из Газы | Фото: Israel Defense Forces/Flickr24.04 13:33   MIGnews.com

Инфильтрация вооруженных террористов из Газы

Солдаты ЦАХАЛа задержали двух палестинских террористов, которые утром во вторник, 24 апреля, пробрались из сектора Газа на территорию Израиля. Военные считают, что они планировали теракт.

Оба террориста были вооружены ножами и гранатами. Их арестовали неподалеку от забора безопасности на границе с Газой вскоре после того, как они пробрались на израильскую территорию.

Военнослужащие передали их для дальнейшего допроса.
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