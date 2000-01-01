24.04 13:33 MIGnews.com
Инфильтрация вооруженных террористов из Газы
Солдаты ЦАХАЛа задержали двух палестинских террористов, которые утром во вторник, 24 апреля, пробрались из сектора Газа на территорию Израиля. Военные считают, что они планировали теракт.
Оба террориста были вооружены ножами и гранатами. Их арестовали неподалеку от забора безопасности на границе с Газой вскоре после того, как они пробрались на израильскую территорию.
Военнослужащие передали их для дальнейшего допроса.
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