24.04 13:33 MIGnews.com

Инфильтрация вооруженных террористов из Газы

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Солдаты ЦАХАЛа задержали двух палестинских террористов, которые утром во вторник, 24 апреля, пробрались из сектора Газа на территорию Израиля. Военные считают, что они планировали теракт.Оба террориста были вооружены ножами и гранатами. Их арестовали неподалеку от забора безопасности на границе с Газой вскоре после того, как они пробрались на израильскую территорию.Военнослужащие передали их для дальнейшего допроса.