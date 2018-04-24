24.04 10:15 MIGnews.com

Видео: так взорвали дом террориста

תיעוד: הריסת ביתו של המחבל אחמד קונבע בג׳נין pic.twitter.com/Wp536k7wOC — חדשות עשר (@news10) April 24, 2018

#شاهد.. ركام منزل عائلة الأسير أحمد قنبع الذي هدمه الاحتلال في مدينة جنين، فجر اليوم pic.twitter.com/zCrCl5wIKG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 24, 2018

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ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения дома террориста Ахмеда Кунба в Дженине минувшей ночью.Кунба был членом террористической банды, убившей раввина Разиэля Шеваха 9 января в Хават Гилад.Снос дома террориста осуществлен подразделением региональной бригады Менаше, с участием МАГАВа и представителей гражданской Администрации ЦАХАЛа на территориях.В ходе сноса дома в Дженине начались массовые беспорядки, в ходе которых палестинцы атаковали солдат ЦАХАЛа, забрасывая их камнями и бутылками с горючей смесью.