24.04 10:15 MIGnews.com
Видео: так взорвали дом террориста
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения дома террориста Ахмеда Кунба в Дженине минувшей ночью.
Кунба был членом террористической банды, убившей раввина Разиэля Шеваха 9 января в Хават Гилад.
Снос дома террориста осуществлен подразделением региональной бригады Менаше, с участием МАГАВа и представителей гражданской Администрации ЦАХАЛа на территориях.
В ходе сноса дома в Дженине начались массовые беспорядки, в ходе которых палестинцы атаковали солдат ЦАХАЛа, забрасывая их камнями и бутылками с горючей смесью.
Поделиться
Все по теме
Комментарии