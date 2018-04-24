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Видео: так взорвали дом террориста 24.04 10:15   MIGnews.com

Видео: так взорвали дом террориста

ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения дома террориста Ахмеда Кунба в Дженине минувшей ночью.




Кунба был членом террористической банды, убившей раввина Разиэля Шеваха 9 января в Хават Гилад.

Снос дома террориста осуществлен подразделением региональной бригады Менаше, с участием МАГАВа и представителей гражданской Администрации ЦАХАЛа на территориях.

В ходе сноса дома в Дженине начались массовые беспорядки, в ходе которых палестинцы атаковали солдат ЦАХАЛа, забрасывая их камнями и бутылками с горючей смесью.



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