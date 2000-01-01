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ПА обвиняет Израиль в насилии в семьях | Фото: Thinkstock24.04 09:22   MIGnews.com

ПА обвиняет Израиль в насилии в арабских семьях

Бюро Палестинской администрации, отвечающее за дела женщин, обвиняет Израиль в "нарушении прав человека" и его предполагаемой "блокаде" Газы в связи с недавним ростом насилия в арабских семье.

В официальном заявлении, опубликованном в воскресенье, бюро осудило все преступления насилия в отношении женщин и убийства женщин и потребовало от соответствующих властей принятия решительных мер для их прекращения.

Бюро также потребовало, чтобы преступникам не позволялось избежать наказания, даже если преступление является "убийством чести".

Согласно законам ислама, отец является главой семьи и несет ответственность и обязанность обеспечивать, чтобы все члены семьи соблюдали исламские законы. В определенных обстоятельствах и при определенных условиях ему разрешено использовать ограниченное насилие для целей образования. В ряде мусульманских стран при вынесении мягкого приговора учитывается "убийство чести". Во многих случаях отец или брат совершает "убийство чести".

В последние годы в Палестинской автономии участились "убийства чести", что привело к тому, что агентство ООН по делам женщин стало порицать рост насилия.
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