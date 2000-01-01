24.04 09:22 MIGnews.com

ПА обвиняет Израиль в насилии в арабских семьях

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Бюро Палестинской администрации, отвечающее за дела женщин, обвиняет Израиль в "нарушении прав человека" и его предполагаемой "блокаде" Газы в связи с недавним ростом насилия в арабских семье.В официальном заявлении, опубликованном в воскресенье, бюро осудило все преступления насилия в отношении женщин и убийства женщин и потребовало от соответствующих властей принятия решительных мер для их прекращения.Бюро также потребовало, чтобы преступникам не позволялось избежать наказания, даже если преступление является "убийством чести".Согласно законам ислама, отец является главой семьи и несет ответственность и обязанность обеспечивать, чтобы все члены семьи соблюдали исламские законы. В определенных обстоятельствах и при определенных условиях ему разрешено использовать ограниченное насилие для целей образования. В ряде мусульманских стран при вынесении мягкого приговора учитывается "убийство чести". Во многих случаях отец или брат совершает "убийство чести".В последние годы в Палестинской автономии участились "убийства чести", что привело к тому, что агентство ООН по делам женщин стало порицать рост насилия.