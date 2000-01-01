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Nakonu.com
24.04 07:00 MIGnews.com
Теракт на КПП в Иерусалиме
Палестинский террорист атаковал на блок-посту Каландия в Иерусалиме.
Охранник на блок-посту получил легкие ранения.
Террорист нейтрализован.
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