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24.04 07:00   MIGnews.com

Теракт на КПП в Иерусалиме

Палестинский террорист атаковал на блок-посту Каландия в Иерусалиме.

Охранник на блок-посту получил легкие ранения.

Террорист нейтрализован.
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