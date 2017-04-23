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Террорист приехал в Израиль с "туром мира"

תיעוד הדקירה בתל אביב: נאבק באזרחים במלון, דוקר ונמלט | https://t.co/jUlxzYs4U6 pic.twitter.com/h2tcaR13rv — חדשות 2 (@Channel2News) April 23, 2017

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По сообщению второго канала израильского ТВ, 18-летний палестинский террорист, ранивший 23 апреля четырех человек в отеле Леонардо, Тель-Авив, приехал в Израиль с “туром мира”.Палестинец получил однодневное разрешение на въезд в Израиль от Офиса Правительственной Координации на Территориях.“Тур мира” проводила неправительственная организация NPT, которая собирает вместе палестинцев и израильтян для продвижения идей мира между двумя народами.Глава Офиса Координации генерал-майор в отставке Йоав Мордехай приказал заморозить все разрешения, выданные на посещение Израиля подобным организациям до того, как будет окончено расследование и извлечены уроки.Полиция Тель-Авива подтвердила, что речь идет об “атак на почве расовой ненависти”.