Террорист приехал в Израиль с "туром мира"

Палестинец получил однодневное разрешение на въезд в Израиль от Офиса Правительственной Координации на Территориях.
“Тур мира” проводила неправительственная организация NPT, которая собирает вместе палестинцев и израильтян для продвижения идей мира между двумя народами.
Глава Офиса Координации генерал-майор в отставке Йоав Мордехай приказал заморозить все разрешения, выданные на посещение Израиля подобным организациям до того, как будет окончено расследование и извлечены уроки.
Полиция Тель-Авива подтвердила, что речь идет об “атак на почве расовой ненависти”.