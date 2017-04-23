Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Два еврея атакованы в Цур Бахер 24.04 13:21   MIGnews.com

Два еврея атакованы в Цур Бахер

Массовые беспорядки произошли в деревне Цур Бахер в Восточном Иерусалиме после прибытия туда двух евреев.




Евреи приехали в деревню, по всей видимости, для осуществления незаконной сделки по продаже яиц.

Их появление вызвало возбуждение среди местных жителей, которые атаковали их, закидав камнями и бутылками. Евреи укрылись в здании клиники и вызвали полицию.

В Цур Бахер прибыли крупные силы полиции и евреи были спасены.

МАГАВ остался в деревне из опасения дальнейших беспорядков.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:17
National Interest: Америке не победить в сирийской войне
13:49
Опросы: Макрон победит во втором туре с перевесом в 24%
12:56
Афганский министр подал в отставку из-за нападения талибов
12:48
Беременной женщине раненой в Иерусалиме сделали кесарево
12:47
Переговоры Лаврова и Могерини начались в Москве
12:23
Армия САР: РФ и Иран готовы разместить наземные силы
12:05
Террористка атаковала из-за того, что поругалась с мужем
11:52
Мексиканские наркокартели борются за власть: 30 погибших
11:50
Россия в тройке стран с самыми большими военными расходами
11:47
Иерусалим: Муж набросился на беременную жену с ножом
11:21
Израильские французы проголосовали за будущего президента
10:34
Охотник за нацистами: лучше их судить не в Израиле
10:16
На фоне успеха Макрона: усиление евро
09:55
Минфин Израиля: инвесторы продолжают "сбрасывать" квартиры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus