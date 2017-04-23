24.04 13:21 MIGnews.com
Два еврея атакованы в Цур Бахер
Массовые беспорядки произошли в деревне Цур Бахер в Восточном Иерусалиме после прибытия туда двух евреев.
Евреи приехали в деревню, по всей видимости, для осуществления незаконной сделки по продаже яиц.
Их появление вызвало возбуждение среди местных жителей, которые атаковали их, закидав камнями и бутылками. Евреи укрылись в здании клиники и вызвали полицию.
В Цур Бахер прибыли крупные силы полиции и евреи были спасены.
МАГАВ остался в деревне из опасения дальнейших беспорядков.
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