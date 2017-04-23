24.04 13:21 MIGnews.com

Два еврея атакованы в Цур Бахер

תיעוד: עימותים פרצו בצור באהר ושני חשודים נעצרו. ביציאת הכוחות מהכפר יודו לעברם אבנים - אין נפגעים @Yossi_eli pic.twitter.com/w2EPk16g9c — חדשות 10 (@news10) April 23, 2017

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Массовые беспорядки произошли в деревне Цур Бахер в Восточном Иерусалиме после прибытия туда двух евреев.Евреи приехали в деревню, по всей видимости, для осуществления незаконной сделки по продаже яиц.Их появление вызвало возбуждение среди местных жителей, которые атаковали их, закидав камнями и бутылками. Евреи укрылись в здании клиники и вызвали полицию.В Цур Бахер прибыли крупные силы полиции и евреи были спасены.МАГАВ остался в деревне из опасения дальнейших беспорядков.