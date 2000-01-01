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Арабы проникли из Газы в Израиль и пытались сжечь технику | Фото: Israel Defense Forces/Flickr25.03 07:03   MIGnews.com

Арабы проникли из Газы в Израиль и пытались сжечь технику

Группа палестинцев из сектора Газа проникла в Израиль и попыталась повредить строительную технику, при помощи которого вокруг анклава возводят противотуннельный барьер. Как сообщили в ЦАХАЛе, инцидент произошел вечером в субботу, 24 марта, около южной границы Газы.

По информации Армии обороны Израиля, задержать четырех поджигателей не удалось - они сбежали с места происшествия, когда туда прибыли израильские солдаты.

В пресс-службе ЦАХАЛа не уточняют, каким именно образом злоумышленники пытались повредить оборудование для строительства надземного и подземного барьера вокруг Газы, однако израильские СМИ пишут, что они пытались поджечь некоторые машины – убегая они бросили горючее и другие вещи.

Напомним, что новый комплекс средств против туннелей, состоящий из подземной бетонной стены, которой правительство распорядилось оградиться от сектора Газа, и высокого металлического забора, должно быть завершено к концу 2019 года.
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