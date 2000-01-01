24.03 18:29 MIGnews.com

Реакция арабских СМИ на новость об ударе ЦАХАЛа по реактору

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Несмотря на то, что с того момента, как Израиль признал за собой ответственность за атаку на ядерный реактор на сирийском Дейр-эз-Зоре, прошло уже несколько дней, поддерживающие режим Башара Асада новостные агентства и издания воздерживаются от какого-либо широкого освещения данной темы.На следующее утро, после того, как вечером 20 марта была рассекречена информация об операции "Фруктовый сад", данная сенсация появилась во всех иностранные СМИ, которые повсеместно ссылались на израильские газеты, сайты и телеканалы.Несколько скомкано осветили это арабские медиа. В частности такие крупные новостные агентства, как "Аль-Джазира", "Аль-Маядин" и "Аль-Арабия" привели заявление пресс-службы ЦАХАЛа по авианалету 6 сентября 2007 года и вернулись к более актуальным проблемам арабского мира.Впрочем, стоит отметить, что в течение последних 10 лет арабы не испытывали особых сомнений на счет того, кто уничтожил ядерный объект "Аль-Кабир". Тем не менее, официальный Дамаск все еще никак не прокомментировал это признание. И, по оценкам журналистов, не планирует этого делать в обозримом будущем. Не поступало комментариев и от союзников Сирии – Ирана, "Хизбаллы" и других арабских стран.Поддерживающая Асада ливанская телесеть "Аль-Маядин", которой приписывают связь с "Хизбаллой", поддержав устаревшую легенду, лишь опубликовала статью, в которой продолжили настаивать на том, что уничтоженный объект был военной базой, а не ядерным реактором.В издаваемой в Лондоне просаудовской газете "Аль-Хайят" вышла статья, озаглавленная "Израильское послание США и Ирану: заявление об уничтожении сирийского ядерного реактора". Ее автор привел множество мнений израильских экспертов, которые сходились в том, что главная миссия израильского военного командования заключалась в демонстрации Вашингтону и Тегерану того, что израильтяне по побоятся реализовать такую операцию в одиночку.Статья другой арабской газеты "Аль-Кудс аль-Араби" была больше похожа на израильские заметки. В ней привелись сожаления министра обороны Авигдора Либермана на счет "волны взаимной клеветы", а также был освещен конфликт между экс-премьер-министром Эхудом Ольмертом и бывшим министром обороны Эхудом Бараком.