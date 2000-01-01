24.03 09:57 MIGnews.com

Трамп опять обеспокоен поселенческой деятельностью Израиля

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Администрация Дональда Трампа поощрительно относится к частичной адаптации политики Израиля в отношении палестинцев в рамках подготовки к новому раунду мирных переговоров.Об этом говорится в совместном заявлении американской и израильской делегаций, которые в течение четырех дней проводили в Вашингтоне "серьезные и конструктивные" переговоры. Как отмечается, основное внимание было сосредоточено на "конкретных краткосрочных мерах по улучшению общего климата для продвижения перспектив для установления истинного и прочного мира".Как уже сообщалось, делегацию США на переговорах возглавил специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, который не так давно завершил визит в Израиль и ПА. Израильская сторона была представлена, в числе прочих, начальником штаба премьер-министра Йоавом Горовицем, а также послом Израиля в США Роном Дермером."Основное внимание в ходе дискуссий уделялось конкретным шагам, которые могли бы существенно повлиять на экономические условия на Западном Берегу и в секторе Газа, что позволило бы палестинцам в большем объеме реализовать свой экономический потенциал. Израильтяне приветствовали намерение Соединенных Штатов и далее участвовать в обсуждении вопросов, касающихся электро- и водоснабжения, чтобы их разрешение принесло пользу как Израилю, так и палестинцам", - говорится в совместном заявлении двух делегаций.Помимо того, обсуждался вопрос израильских поселений в Иудее и Самарии."Делегация США повторно выразила озабоченность президента Трампа поселенческой деятельностью в контексте продвижения к мирному соглашению. Израильская делегация заявила, что намерение Еврейского государства продвигаться вперед включает принятие политики в отношении поселенческой деятельности, учитывая все опасения", - гласит заявление.Стороны согласились с тем, что необходимо придерживаться обязательств, взятых на себя на конференции по восстановлению Газы, состоявшейся в Каире в 2014 году. В частности, важно предоставить живущим там людям гуманитарную помощь и создать возможность экономического развития, но с тем, чтобы это "послужило на благо мирного населения, а не усилило позиции ХАМАС и других террористических организаций".