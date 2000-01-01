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США депортируют террористку НФОП 24.03 08:42   MIGnews.com

США депортируют террористку НФОП

Террористка Народного фронта освобождения Палестины Расмея Одех согласилась признать свою вину в том, что, заполняя документы на получение американского гражданства, она сокрыла факт отбывания тюремного заключения в Израиле за два теракта. Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на ее юриста Уильяма Гудмана.

Таким образом, 69-летняя жительница Чикаго пошла на сделку с правосудием – в обмен на добровольное признание ей предложили депортацию вместо уголовного преследования и последующего за ним тюремного заключения.

Стоит отметить, что она решила не оттягивать до назначенного на 25 апреля судебного заседания, на котором ей бы вынесли окончательное решение.

В 1969 году Расмея Одех была приговорена к пожизненному заключению в израильской тюрьме за организацию двух взрывов. В результате одного из терактов девять человек были ранены и двое студентов Еврейского университета погибли. Спустя 10 лет, она вышла на свободу в результате обмена заключенными с НФОП.

В 2004 году, сокрыв факты из своего террористического прошлого, она получила гражданство США, а когда правда всплыла и ее хотели опять посадить в тюрьму, она подала апелляцию, заявив, что во время заполнения документов она страдала от посттравматического синдрома и выиграла суд.

Стоит отметить, что она выступает не только против Израиля, но и против Дональда Трампа, став одной из организаторш Международной женской забастовки и одним из автором манифеста движения.
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