24.03 08:42 MIGnews.com

США депортируют террористку НФОП

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Террористка Народного фронта освобождения Палестины Расмея Одех согласилась признать свою вину в том, что, заполняя документы на получение американского гражданства, она сокрыла факт отбывания тюремного заключения в Израиле за два теракта. Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на ее юриста Уильяма Гудмана.Таким образом, 69-летняя жительница Чикаго пошла на сделку с правосудием – в обмен на добровольное признание ей предложили депортацию вместо уголовного преследования и последующего за ним тюремного заключения.Стоит отметить, что она решила не оттягивать до назначенного на 25 апреля судебного заседания, на котором ей бы вынесли окончательное решение.В 1969 году Расмея Одех была приговорена к пожизненному заключению в израильской тюрьме за организацию двух взрывов. В результате одного из терактов девять человек были ранены и двое студентов Еврейского университета погибли. Спустя 10 лет, она вышла на свободу в результате обмена заключенными с НФОП.В 2004 году, сокрыв факты из своего террористического прошлого, она получила гражданство США, а когда правда всплыла и ее хотели опять посадить в тюрьму, она подала апелляцию, заявив, что во время заполнения документов она страдала от посттравматического синдрома и выиграла суд.Стоит отметить, что она выступает не только против Израиля, но и против Дональда Трампа, став одной из организаторш Международной женской забастовки и одним из автором манифеста движения.