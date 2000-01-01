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flickr/Israel Defense Forces 24.03 18:20   MIGnews.com

3 солдат ЦАХАЛа обвиняют в избиении палестинца в Хевроне

Состоялось слушание в военном суде в четверг, 23 марта, по делу трех военнослужащих ЦАХАЛа. Расследование инцидента в городе Хеврон на территории Иудеи и Самарии было впервые открыто в сентябре после того, как на камеру и фотоаппарат были засняты кадры того, как солдаты ногами ударили палестинца по голове, а затем обыскали его, прежде чем задержать.

В то время армия заявила, что палестинский мужчина отказался от досмотра вещей солдатами.

Однако главными доказательствами, из-за которых солдатам были выдвинуты обвинения, были не видео и фотографии инцидента, а скорее показания военной полиции из их компании.

Свидетель сообщил следователям, что трое продолжали наносить удары и устно оскорблять арестованного в военном транспортном средстве после того, как он был уже задержан и в наручниках, согласно сообщениям израильских СМИ.

Военные прокуроры просили, чтобы солдаты, которые были арестованы на прошлой неделе, были задержаны на время судебного процесса из-за серьезности обвинений. Ожидается, что суд вынесет решение по ходатайству обвинения в воскресенье, 26 марта.

В заявлении группы защиты содержится призыв к тому, чтобы обвинения против них были сняты, поскольку "обвинительное заключение основано на показаниях солдата, который отказался от своих ошибочных притязаний" и сказал, что солдаты сначала подверглись нападению палестинца.
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