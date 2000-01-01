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Ливан: Демаркация границы Израилем - объявление войны 24.03 11:55   MIGnews.com

Ливан: Демаркация границы Израилем - объявление войны

Ливан расценит демаркацию морской границы с Израилем как объявление войны. С соответствующим заявлением выступил спикер ливанского парламента Набих Берри.

"Недавнее решение Израилем по территориальным водам, равнозначно объявлению войны Ливану. Это новое нападение на суверенитет Ливана", - заявил Берри ливанской прессе 23 марта.

Стоит отметить, что с инициативой о переопределении ливано-израильской границы по морю выступили в Кнессете. Берри рассматривает это как стремление Еврейского государства аннексировать спорную морскую зону площадью 860 квадратных километров между двумя странами с целью добычи полезных ископаемых – морской шельф может быть богат запасами природного газа.

Ввиду отсутствия собственных месторождений данная перспектива является для Ливана весьма привлекательной.

После формирования в конце 2016 года ливанское правительство занялось лицензированием компаний, которые могут заняться разведкой нефти и газа в его исключительной экономической зоне.
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