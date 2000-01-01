24.03 07:11 MIGnews.com

ХАМАС: Мира не будет, пока не освободим всю Палестину

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Не так давно избранный лидер палестинской террористической группировки ХАМАС Яхья Синвар предупреждает Израиль – арабо-израильский конфликт решится не раньше, чем будет свободна "вся Палестина".Данное заявление он сделал на памятном вечере смерти основателя организации Ахмеда Яссина, которого израильская авиация ликвидировала в 2004 году в Газе. Синвар заверил, что не допустил существования Израиля даже на клочке земли."ХАМАС продолжит путь Яссина до освобождения все Палестины. Мы не сдадим ни куска земли", - цитируют его израильские медиа.Стоит отметить, что, несмотря на то, что в качестве пиар-хода ХАМАС издал новый манифест своей деятельности, чтобы несколько улучшить свой "портрет", основополагающий пункт об уничтожении Израиля палестинцы решили оставить. Они хоть и допустили создание Палестинского государства на территориях, отошедших Еврейскому государству после Шестидневной войны (Иудея, Самария, сектор Газа и Восточный Иерусалим), призыв разрушить Израиль "путем джихада для противостояния узурпации евреями Палестины через джихад", все равно, в документе остался.